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Унаслідок учорашніх обстрілів Житомира було поранено одну людину

Ведеться слідство за фактом порушення звичаїв ведення війни. 

Унаслідок учорашніх обстрілів Житомира було поранено одну людину
Обстріл Житомира 18 жовтня
Фото: ОГП

Унаслідок вчорашніх російських обстрілів інфраструктури Житомира було поранено одну людину.

Ведеться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора

"За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ обстріляли об’єкти критичної інфраструктури міста Житомира. Одна людина отримала поранення", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, ударів по Житомиру було завдано вчора вранці. У результаті ракетного обстрілу було знеструмлено 11 населених пунктів області включно з Житомиром. 18 жовтня російська армія масовано била по енергетичній інфраструктурі українських міст. 

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