Унаслідок учорашніх обстрілів Житомира було поранено одну людину

Унаслідок вчорашніх російських обстрілів інфраструктури Житомира було поранено одну людину.

Ведеться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ обстріляли об’єкти критичної інфраструктури міста Житомира. Одна людина отримала поранення", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, ударів по Житомиру було завдано вчора вранці. У результаті ракетного обстрілу було знеструмлено 11 населених пунктів області включно з Житомиром. 18 жовтня російська армія масовано била по енергетичній інфраструктурі українських міст.