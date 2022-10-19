СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації

Пізніше затриманий хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат.

Правоохоронці викрили зрадника, який брав участь у каральних рейдах російських окупантів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на ворожому БТРі спільно з окупантами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.

Після деокупації колаборант залишився у звільненому місті. Намагаючись приховати свої злочини він вступив до лав добробату.

У подальшому ним планувалося відновлення своїх зв’язків з окупантами для передачі їм розвідданих.

СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше міський голова Бучі дав свідчення федеральній поліції Німеччини про злочини росіян. Якщо громадянин України тимчасово мешкає на території Німеччини або десь поруч і був свідком чи жертвою воєнних злочинів, потрібно повідомити про це в найближчий відділок поліції.