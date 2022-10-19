Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації

Пізніше затриманий хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат.

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили зрадника, який брав участь у каральних рейдах російських окупантів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

 

"Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на ворожому БТРі спільно з окупантами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації. 

Після деокупації колаборант залишився у звільненому місті. Намагаючись приховати свої злочини він вступив до лав добробату. 

У подальшому ним планувалося відновлення своїх зв’язків з окупантами для передачі їм розвідданих.

СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше міський голова Бучі дав свідчення федеральній поліції Німеччини про злочини росіян. Якщо громадянин України тимчасово мешкає на території Німеччини або десь поруч і був свідком чи жертвою воєнних злочинів, потрібно повідомити про це в найближчий відділок поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також