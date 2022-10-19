Головне за ніч. Середа, 19 жовтня

Відбиті атаки противника на Харківщині, Луганщині та Донеччині, 13 знищених "шахідів" на Миколаївщині, бої на Херсонщині.

У Херсонській області йдуть активні бої, по Чернігівщині росіяни били мінометами і безпілотниками. За добу обстрілів і атак також зазнали Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька області.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Більше інформації – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу росіяни завдали 10 ракетних та 18 авіаційних ударів по Україні. Окупанти використали 14 безпілотників "Shahed -136", 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 19 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Нагадаємо, вчора повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак Су-25, шість дронів-камікадзе і п'ять крилатих ракет.

Цієї ночі росіяни атакували інфраструктурний обʼєкт у селищі Запорізького району. "Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", – повідомив голова ОВА Олександр Старух.

У Миколаївській області за цю ніч знищили 13 ударних безпілотників "Шахід". 11 з них ліквідували сили протиповітряної оборони, два – бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби, повідомили в командуванні Повітряних сил.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на повітряне командування "Південь" додав, що наша авіація відпрацювала 15 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження сил та засобів ворога.

Про підтверджені втрати окупантів – в новині.

Україна запросила експертів Організації Об'єднаних Націй для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські міста.

Про це йдеться в листі посла України при ООН Сергія Кислиці до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша.

Київ наголошує, що експорт цих дронів до Росії є порушенням резолюції Ради безпеки ООН 2231, яка передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї без погодження із Радбезом ООН.

"Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 Додатку до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку", – пише Кислиця. За його словами, обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї.

Детальніше – в нашій новині. Нагадаємо, Іран заперечує, що постачає в Росію беспілотники, а росіяни намагаються замаскувати іранські "шахіди" під нібито російські "герані".

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Казахстані та призначив послів у Словаччині й Марокко.

“Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан”, – зазначено в указі №723/2022. Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко призначено Сергія Саєнка, а у Словацькій Республіці – Мирослава Кастрана.

Нагадаємо, у серпні МЗС Казахстану викликало Врублевського та висловило протест через його висловлювання про росіян. "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям", – сказав очільник дипломатичного представництва в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову.

Петро Врублевський очолив дипломатичне представництво України в Казахстані у вересні 2020. До цього він працював радником-посланником, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі.

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