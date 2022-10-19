Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України

Після масованого російського ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня «це не ми» кремлівських пропагандистів перетворилося на «давайте ще» та «давно пора». Етери російських телеканалів заполонили відео наслідків обстрілу, а Telegram-канали у реальному часі поширювали різноманітні карти ракетних обстрілів та повідомлень про вибухи у містах.

Після масованого російського ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня «це не ми» кремлівських пропагандистів перетворилося на «давайте ще» та «давно пора». Етери російських телеканалів заполонили відео наслідків обстрілу, а Telegram-канали у реальному часі поширювали різноманітні карти ракетних обстрілів та повідомлень про вибухи у містах.

Кремлівські пропагандисти спробували акцентувати увагу на двох речах — Кримський міст та холодна зима. Нещодавно ми вже спростовували «тезу», чому підрив Кримського мосту не був «приводом» для російських обстрілів України. Та й «помста за Кримський міст» не так довго проциркулювала у російських медіа. Домінуючим виявився меседж про «знищення інфраструктури як ціль, аби позбавити українців електроенергії».

Саме цей меседж пропагандисти весь тиждень розганяли у перемішку з дописами про «Європу без світла й тепла через санкції».

«Настав новий етап «спеціальної військової операції»»

Про «новий етап «спеціальної військової операції»», а точніше про «нову стадію демонтажу України» 11 жовтня, наступного дня після масованого ракетного обстрілу, написав колонку для «РИА Новости» пропагандист Петро Акопов. У ній Акопов закликає російську владу не зупинятися і влаштовувати ракетні удари до повного знищення цивільної інфраструктури України попри гуманітарну катастрофу, яку викликає це руйнування.

За день до публікації цієї колонки саме Дмитро Медведєв закликав до «повноцінного демонтажу політичного режиму України». Колонка Акопова лише докладніше пояснює його «тезу».

Схожу «тезу» висловила і Ольга Скабєєва в етері програми «60 хвилин», коментуючи масований ракетний обстріл України. «Це не разова акція, а кардинальна зміна тактики армії Росії під час спецоперації», — заявила пропагандистка.

Запрошені гості, «експерти» та коментатори також один за одним висловлювали в етерах підтримку меседжу про «зміну тактики «спеціальної військової операції»».



«Ракетні обстріли мають бути регулярними»

Пропагандисти протягом тижня після масованого ракетного обстрілу 10 та 11 жовтня «вихваляли вправність РФ» та закликали до «повторних та регулярних» обстрілів. Головною ціллю вони вбачають «критичну інфраструктуру».

If you want to see a truly dyed-in-the-wool fascist here’s Anton Krasovksky for you. I’m not sure you even need to speak Russian to get it — you can see it in the twisted grin with which he spits out his bile. pic.twitter.com/G2aS74zVxt — Glenn Kates (@gkates) October 10, 2022

«Україну потрібно позбавити комфорту»

Схожі заяви почав поширювати і російський пропагандист Антон Красовський.

На думку пропагандистів, «Україна пристосувалася до нинішньої війни через підтримку Заходу».

Ось як в одному з кремлівських Telegram-каналів описують поточну ситуацію в Україні: «Весь бюджет формується за рахунок західних субсидій. Зброю дають. Людей для мобілізації вистачає. Повним ходом тривала підготовка до зими. Тож можна воювати довго. А тут з'явилася перспектива опинитися ближче до зими без електрики та світла, без води, газу, каналізації».



«Україну потрібно повернути у кам’яну добу»

У підтримку попереднім меседжам з’явилися заклики «остаточно повернути Україну в Середньовіччя» або «кам’яну добу».



«Від нацистів до терористів»: як тепер Кремль виправдовує свої дії

Якщо раніше Україна у пропагандистів здебільшого була «країною нацистів та фашистів», тепер все більше Україна в кремлівських медіа стає «терористичною країною». У серпні депутати фракції «Справедлива Росія — За правду» навіть внесли до Держдуми законопроєкт «про визнання України терористичною державою та конфіскацію майна, яке належить її громадянам, на користь Росії». Тож саме цю «тезу» тепер намагаються найчастіше повторювати російські пропагандисти та чиновники, зокрема, коментуючи масований ракетний обстріл України.