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Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Україна не продовжила акредитацію посла і зменшила кількість співробітників в іранському посольстві до декількох осіб.

Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Президента Володимира Зеленського з пропозицію розірвати дипвідносити з Іраном.

Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

"Ми офіційно назвали Іран співучасником злочинів Росії, воєнних злочинів та російського тероризму. Ще після перший збитих іранських дронів у вересні ми негайно відреагували та понизили рівень дипломатичних відносин з цією країною до мінімального", - розповів глава МЗСУ.

За його словами, Україна не продовжила акредитацію посла та зменшила кількість співробітників в іранському посольстві до декількох осіб 

"Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд Президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив Кулеба.

Він додав - якщо Іран припинить постачати зброю Росії, тоді можна буде говорити про відновлення усього комплексу відносин. 

Нагадаємо, вчора МЗС оприлюднило заяву щодо використання Росією зброї від Ірану і нагадало, що за останній тиждень РФ завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

Крім цього, на території тимчасово окупованої Херсонської області, за інформацією українського підпілля, в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Днями у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

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