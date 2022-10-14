Порошенко передав десантникам генератори, пічки та теплий одяг

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, перебуваючи у 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі, куди привіз рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ми сьогодні зустрічаємо цей день на Донбасі, на східному фронті разом з однією із десантних бригад. «Шилди» наші знаходяться у надійних руках, отримали бойове хрещення і допомагають звільняти українську землю. Ми приїхали не з порожніми руками. Для ворога прийдешня зима має стати пекельною. А для Збройних Сил України має бути теплою. І тому вантажівки DAF, які приїхали, привезли спальники, зимову форму, флісові кофти, привезли пічки, генератори. Всі українці без винятку роблять все можливе для того, щоб підтримати армію», – наголосив Порошенко.

За його словами, у нього крила виростають, коли бачить настрій українських воїнів.Експрезидент

«У такій співпраці перемога буде невідворотна. Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію – у країні є єдність. Є український народ, який підтримує Збройні Сили України, захисників України, переможців», – зазначив Петро Порошенко.

«Щойно тут в небі були наші українські літаки. А в літаках є система визначення «свій-чужий». День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців – свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше», – резюмував п’ятий президент.