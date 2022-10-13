Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
ГоловнаПолітика

У Києві наслідки російських ракетних обстрілів долали понад 400 комунальників та рятувальників, - Віталій Кличко

Залучили понад 40 одиниць спецтехніки.

У Києві наслідки російських ракетних обстрілів долали понад 400 комунальників та рятувальників, - Віталій Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

В роботах з ліквідації наслідків недавніх ракетних обстрілів Києва були залучені сотні працівників комунальних служб Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наслідки російських обстрілів долали близько 200 дорожників і транспортників. Зокрема, фахівці Центру організації дорожнього руху, КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст", КП "Київпастранс". 10 жовтня до роботи залучили понад 40 одиниць спецтехніки. Також працювали понад 60 рятувальників столичної служби порятунку КАРС. Окрім того, на пошкоджених локаціях 10 жовтня та два наступних дні наводили лад понад 150 комунальників-працівників ЖКГ», - повідомив Віталій Кличко.

Він подякував працівникам комунальних служб, яким довелося працювати у надскладних умовах.

«З ранку 10 жовтня в інтенсивному режимі та надскладних умовах працювали комунальники та транспортники столиці, рятувальники та медики. Комунальні служби міста доклали максимум зусиль аби якнайшвидше прибрати, відремонтувати, оновити», - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що загалом роботу для життєзабезпечення міста щодня виконують десятки тисяч працівників ЖКГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також