У Києві наслідки російських ракетних обстрілів долали понад 400 комунальників та рятувальників, - Віталій Кличко

В роботах з ліквідації наслідків недавніх ракетних обстрілів Києва були залучені сотні працівників комунальних служб Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наслідки російських обстрілів долали близько 200 дорожників і транспортників. Зокрема, фахівці Центру організації дорожнього руху, КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст", КП "Київпастранс". 10 жовтня до роботи залучили понад 40 одиниць спецтехніки. Також працювали понад 60 рятувальників столичної служби порятунку КАРС. Окрім того, на пошкоджених локаціях 10 жовтня та два наступних дні наводили лад понад 150 комунальників-працівників ЖКГ», - повідомив Віталій Кличко.

Він подякував працівникам комунальних служб, яким довелося працювати у надскладних умовах.

«З ранку 10 жовтня в інтенсивному режимі та надскладних умовах працювали комунальники та транспортники столиці, рятувальники та медики. Комунальні служби міста доклали максимум зусиль аби якнайшвидше прибрати, відремонтувати, оновити», - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що загалом роботу для життєзабезпечення міста щодня виконують десятки тисяч працівників ЖКГ.