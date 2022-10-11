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Порошенко зустрівся з послом США

Зустріч пройшла в обстріляному вчора росіянами парку Шевченка в Києві.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у парку Шевченка, куди вчора влучила російська ракета, обговорив з послом США в Україні Бріджит Брінк посилення підтримки України та збільшення постачання зброї.

Фото: eurosolidarity.org

"Важлива зустріч з послом США Бріджит Брінк та, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдами дитячого майданчика не треба навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки", – написав Порошенко у Facebook.

"Захист нашого неба і моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція до ЄС і НАТО – все це і є шлях до миру і наша формула перемоги. Разом переможемо!" – наголосив експрезидент.

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