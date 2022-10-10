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Фейк про евакуацію посольств з України розповсюджували проросійські і російські телеграм-канали

Фейк швидко спростували.

Фейк про евакуацію посольств з України розповсюджували проросійські і російські телеграм-канали
Фото: dnipro.tv

"Посольства країн ЄС отримали вказівку про термінову евакуацію з Києва", "Західні дипломати розпочали негайну евакуацію зі столиці України": подібними повідомленнями рясніли російські та проросійські канали в мережі в понеділок, 10 жовтня. Вони повідомляли, що нібито іноземні представництва ухвалили таке рішення після масованих атак РФ на міста України. Проте фейк швидко розкрили. 

Про фейкову евакуацію посольств написала низка ресурсів, у тому числі й Анатолій Шарій, Klymenko Time, "ДИВИСЬ", Readovka і не тільки.

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"За моєю інфою, ЄС розпочали евакуацію послів із Києва. Ще вчора всі були розслаблені", - пише Телеграм-канал Шарія.

Деякі ресурси посилаються на нібито ЗМІ, зокрема "німецькі", але жодних джерел інформації не надають.

Тим часом німецький дипломат, надзвичайний та повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен написала у Твіттері, що залишається в українській столиці і разом із киянами пройшла в укриття після оголошення повітряної тривоги.

“З сотнями киян у укритті. Мене вражає спокій, що панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики у центрі Києва”, - йдеться у її повідомленні.

Продовжують роботу й американські дипломати. Згідно з повідомленнями офіційного сайту Президента, Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної  місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом.

Посол зазначила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

Крім того, джерела "РБК-Україна" в дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни, запевнили, що ні про яку евакуацію посольств не йдеться.

"Посольство відкрите, і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України", - цитує "РБК-Україна" спікера американського посольства Люк Мейнзен.

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