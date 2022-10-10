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США засуджують російські удари по Україні, – Зеленський зустрівся з Бріджит Брінк

Голова держави подякував Сполученим Штатам за підтримку.

США засуджують російські удари по Україні, – Зеленський зустрівся з Бріджит Брінк
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.

Про це президент написав у Telegram.

“Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом”, – йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Великої Британії Ліз Трасс.

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