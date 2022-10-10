СБУ оголосила в розшук експрезидента Росії Дмитра Медведєва

До розшуку подали за посягання на територіальну цілісність України.

Служба безпеки України оголосила в розшук Дмитра Медведєва – колишнього президента Росії, заступника очільника Ради безпеки РФ.

У розшук подали за посягання на територіальну цілісність і суверенітет України, йдеться у базі на сайті МВС.

Медведєв систематично погрожує Україні та іншим державам. У травні він погрожував Заходу ядерною війною через постачання українським захисникам озброєння.

До того – шантажував Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю "на відстані витягнутої руки" в разі їх приєднання до НАТО.

2 серпня на його сторінці в соцмережі було опубліковано допис із твердженням про "штучну державу" Казахстан та те, що Грузія має бути "обʼєднана" з Північною, Південною Осетіями та Абхазією в складі єдиної російської держави.