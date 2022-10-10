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Червоний Хрест не припиняє роботу в Україні (уточнено)

Про призупинення роботи МКЧХ в Україні писало видання Reuters з посиланням на джерела.

Червоний Хрест не припиняє роботу в Україні (уточнено)
Фото: EPA/UPG

У Червоному Хресті заперечили інформацію про нібито призупинення роботи МКЧХ на території України.

Про це Червоний Хрест України повідомив у Facebook.

У зв'язку з поширенням фейкової інформації про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України МКЧХ інформує, що:

  • Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим.
  • Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей.

Сьогодні видання Reuters із посиланням на представника МКЧХ писало про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, росіяни вкидають в інформаційний простір України дезінформацію про початок гуманітарної катастрофи у містах, що зазнали ракетних ударів, та заклики виїжджати з них. 

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