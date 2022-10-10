РФ намагається спровокувати паніку в українських містах. Зберігайте спокій і перебувайте в укриттях

Росіяни вкидають в інформаційний простір України дезінформацію про початок гуманітарної катастрофи у містах, що зазнали ракетних ударів, та заклики виїжджати з них.

Саме тому потрібно довіряти лише офіційним джерелам, зберігати спокій та залишатися в укриттях.

Всі повідомлення з неофіційних джерел варто піддавати критиці.

Найголовніше – власна безпека. У столиці як укриття працює метрополітен, дізнатися адреси інших сховищ можна на сайті КМДА і в додатку "Київ цифровий". В інших містах про укриття можна дізнатися на сервісах місцевої влади. Варто також дотримуватися правил двох стін. Подбайте про запаси води. Мер міста Віталій Кличко також закликав взяти в укриття теплий одяг, запас їжі і зарядні пристрої для телефонів. В укритті має бути не менше двох виходів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни за ранок випустили вже 75 ракет. З них 41 збила ППО. Ворог також застосовує ударні БПЛА. Загроза триває.