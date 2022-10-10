Триває загроза нових ударів по всій території України, – Кличко

Мер закликав залишатися в укриттях і не виїжджати у місто.

Загроза нових ударів по всій території України триває. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Російські терористи не зупиняються. Атакують всі регіони України. Загроза нових ударів триває. Для перебування в укриттях візьміть теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів", – зазначив Кличко.

Він закликав киян не виїжджати у місто.

"Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить. Всі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога", – зазначив мер.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема Києві, Харкові, Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській областях.