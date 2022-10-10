Зеленський закликав українців залишатися в укриттях: "229-й день нас намагаються знищити"

Повітряна тривога не затихає по всій країні.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл і просить залишатися в укриттях. Про це повідомила пресслужба глави держави.

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що повітряна тривога не затихає по всій Україні.

"Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", – наголосив президент.

Він також опублікував відео прильоту по Києву.