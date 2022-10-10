Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський закликав українців залишатися в укриттях: "229-й день нас намагаються знищити"

Повітряна тривога не затихає по всій країні.

Зеленський закликав українців залишатися в укриттях: "229-й день нас намагаються знищити"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл і просить залишатися в укриттях. Про це повідомила пресслужба глави держави.

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що повітряна тривога не затихає по всій Україні.

"Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", – наголосив президент.

Він також опублікував відео прильоту по Києву.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також