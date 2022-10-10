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На Вінниччині працює ППО, жителів просять залишатися в укриттях, – ОВА

Триває повітряна тривога.

Росіяни завдають ракетних ударів по Вінницькій області. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"У Вінницькій області працює ППО! Залишайтесь в укриттях!" – написав він у Telegram.

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні майже по всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Росія завдає ударів по містах, атаковано Дніпро, Житомир, Хмельниччину, Запоріжжя, Львів та інші міста, в тому числі – Київ. У столиці внаслідок влучань російських боєприпасів пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, а також є влучання в дитячий майданчик в парку.

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