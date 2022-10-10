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Вісім російських літаків ТУ-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)

Оголошено повітряну тривогу майже по всій Україні.

Вісім російських літаків ТУ-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Фото: Анна Стешенко

В Україні оголошено повітряну тривогу майже по всій країні.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, причиною стала ворожа авіація.

"Російські окупанти продовжують політику терор. Дві групи літаків ТУ-95 (всього вісім штук) летять на пусковий рубіж (Астрахань) – будьте обережні", - написав він у фейсбуці.

Оновлено. О 9:25 Кім повідомив, що росіяни запустили другу хвилю ракет з Астрахані.

Голова ОВА закликав залишатися в укриттях.

Нагадаєм, за минулу добу росіяни завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. 

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