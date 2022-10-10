Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ, є загиблі та поранені

Російські окупанти вночі обстріляли центр міста Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

"Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вулиці Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні", - зазначив він.

Лях також уточнив, що в результаті обстрілу загинуло четверо людей, двоє дістали поранення.

"Бережіть себе! Тримаємося. Ми разом!", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів.