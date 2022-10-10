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Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ, є загиблі та поранені

Також постраждали приватні будинки.

Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ, є загиблі та поранені
Слов'янськ, обстріл (архівне фото)
Фото: Вадим Лях у Facebook

Російські окупанти вночі обстріляли центр міста Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

"Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вулиці Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні", - зазначив він.

Лях також уточнив, що в результаті обстрілу загинуло четверо людей, двоє дістали поранення.

"Бережіть себе! Тримаємося. Ми разом!", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів.

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