В ОП прокоментували звинувачення Путіна на адресу України в руйнуванні Кримського мосту

"Тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - Подоляк.

Звинувачення президента РФ Путіна в тому, що Україна причетна до руйнувань частини Кримського моста, має занадто цинічний вигляд.

Про це у Twitter написав радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту. Він назвав підрив моста "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури.

Під час свого вечірнього звернення Зеленський повідомив, що внаслідок сьогоднішніх російських ударів по житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей.