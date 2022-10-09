Міський голова Бучі дав свідчення федеральній поліції Німеччини про злочини росіян

Якщо громадянин України тимчасово мешкає на території Німеччини або десь поруч і був свідком чи жертвою воєнних злочинів, потрібно повідомити про це в найближчий відділок поліції

Міський голова Бучі Анатолій Федорук дав свідчення федеральній поліції Німеччини про злочини росіян.

Про це йдеться в повідомленні Федорука у Facebook.

"Ми зафіксували злочини росіян, які особисто бачив під час перебування в окупації в Бучі в березні 2022 року. Органи кримінального переслідування ФРН та Міжнародний кримінальний суд (ICC) разом з Україною й іншими країнами ведуть розслідування війни Росії проти України. Тож прошу не лише бучанців, а й усіх українців, що перебувають за кордоном, сприяти цьому процесу", - закликав очільник Бучі.

За його словами, якщо громадянин України тимчасово мешкає на території Німеччини або десь поруч і був свідком чи жертвою воєнних злочинів, потрібно повідомити про це в найближчий відділок поліції. Для цього доведеться заповнити анкету і дати свідчення.

"Відповідно до Міжнародного кримінального кодексу, федеральний прокурор може переслідувати воєнних злочинців за злочини проти людяності, скоєні по всьому світові. Зокрема, Федеральна прокуратура Німеччини вже притягнула до суду трьох чоловіків в рамках розслідування війни в Сирії та злочинів режиму Асада. Важливо, щоб аналогічна модель покарання була застосована й щодо режиму Путіна та воєнних злочинців з Росії", - зауважив Федорук.

Нагадаємо, із 24 лютого в Німеччині зареєстровано більш ніж мільйон біженців із України.

У травні США разом із Євросоюзом та Великобританією оголосили про створення Консультативної групи щодо розслідувань злочинів російських військових під час війни в Україні.