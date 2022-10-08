З 24 лютого в Німеччині зареєстровано більше мільйона біженців з України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців. Більшість з них - жінки та діти.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерку внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Уточнюється, що наразі зареєстровано 1 002 763 біженці з України.

Фезер зазначила, що поки Німеччина досить добре справляється, на відміну від попередніх хвиль напливу біженців.

Водночас вона зауважила, що розміщувати нових українців стає дедалі складніше.

Наразі 12 із 16 федеральних земель оголосили на початку вересня про тимчасову зупинку прийому біженців з України. Причиною цього стали брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.

Нагадаємо, у Лейпцигу розпочав роботу український хаб. Він функціонує за підтримки найбільшого міжнародного фонду “DVV International”, який опікується навчанням упродовж життя.