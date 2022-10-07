Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю

Крім цього, Франція веде переговори з Данією про постачання Caesar.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення спеціального фонду для України, який дозволить Києву безпосередньо закуповувати необхідну зброю.

Як повідомляє Le Figaro, про це Макрон заявив сьогодні під час прес-конференції в Празі.

За словами очільника Франції, фонд дозволить продовжувати постачати оборонне озброєння нашій державі. Для початку його розмір становитиме 100 мільйонів євро.

Через нього Україна, як зазначив Макрон, зможе "закуповувати безпосередньо у наших промисловців техніку, яка їй найбільше потрібна для підтримки своїх військових зусиль". Фонд також дозволить " мати можливість працювати з французькою оборонно-промисловою базою".

"Ми також ведемо переговори з нашими данськими партнерами про постачання зброї Caesar. У будь-якому разі ми до цього готові і готові також до співфінансування. Це дало б змогу доставити кілька одиниць цієї артилерійської системи, загалом 6", – додав президент Франції.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Франція може скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні. Також наша держава має отримати від Франції 20 бронемашин Bastion.