ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
ГоловнаСвіт

Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю

Крім цього, Франція веде переговори з Данією про постачання Caesar.

Макрон анонсував створення €100-мільйонного спецфонду для України, який дозволить напряму купувати необхідну зброю
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення спеціального фонду для України, який дозволить Києву безпосередньо закуповувати необхідну зброю.

Як повідомляє Le Figaro, про це Макрон заявив сьогодні під час прес-конференції в Празі.

За словами очільника Франції, фонд дозволить продовжувати постачати оборонне озброєння нашій державі. Для початку його розмір становитиме 100 мільйонів євро.

Через нього Україна, як зазначив Макрон, зможе "закуповувати безпосередньо у наших промисловців техніку, яка їй найбільше потрібна для підтримки своїх військових зусиль". Фонд також дозволить " мати можливість працювати з французькою оборонно-промисловою базою".

"Ми також ведемо переговори з нашими данськими партнерами про постачання зброї Caesar. У будь-якому разі ми до цього готові і готові також до співфінансування. Це дало б змогу доставити кілька одиниць цієї артилерійської системи, загалом 6", – додав президент Франції.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Франція може скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні. Також наша держава має отримати від Франції 20 бронемашин Bastion.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також