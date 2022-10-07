На Полтавщині заочно судитимуть одного з керівників СБУ Донецької області, члена "Батальйону "Восток"

На Полтавщині заочно будуть судити ексзаступника начальника відділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області.
Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
Зловмиснику інкримінують державну зраду та участь у терористичній організації.
"За даними слідства, у 2014 році чоловік, будучи діючим офіцером Служби безпеки України, вступив до "Батальйону "Восток" терористичної організації "Донецька народна республіка", у складі якого воював проти Збройних сил України. Також він забезпечував передачу зброї, боєприпасів та матеріалів особових справ співробітників української спецслужби ФСБ РФ", - розповіли в прокуратурі.
Згодом зловмисник отримав російське громадянство і перейшов на службу до одного з підрозділів ФСБ РФ в Криму.
Обвинувачений перебуває на обвинуваченого на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тому слідчі дії СБУ Полтавщини проводила за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування.
Нагадаємо, напередодні Служба безпеки повідомила про підозру депутатам-колаборантам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини.
Також перед судом постане капітан підводного човна "Запоріжжя", який у 2014 році перейшов на бік ворога.