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За два місяці понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, – Мінреінтеграції

Люди виїжджають у тому числі із щойно звільнених міст і сіл.

За два місяці понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, – Мінреінтеграції
Фото: Вінницька ОВА

Понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах обов'язкової евакуації з Донецької області за останні два місяці.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Люди евакуюються, у тому числі й зі щойно деокупованих міст і сіл. Зокрема, з Харківщини виїхало понад 15 тис. громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні", – йдеться в повідомленні.

 

У відомстві ще раз закликали всіх, хто перебуває на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації.

"Інфраструктура багатьох міст і сіл суттєво пошкоджена ворогом. Він і донині не полишає спроб знищити всі системи життєзабезпечення, обстрілює звільнені населені пункти. Ми все полагодимо та відбудуємо. Але поки що тут жити небезпечно. Раджу по можливості виїхати на зимовий період", – заявив заступник міністра Олексій Бородай.

Нагадаємо, до Кривого Рогу зі звільненого села на Херсонщині евакуювали групу літніх людей.

 

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