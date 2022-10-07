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Десяти особам повідомлено про підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині, – Офіс генпрокурора

Підозрювані публічно закликали громадян України до активної участі у незаконному заході та наголошували на необхідності приєднання псевдореспубліки до РФ.

Десяти особам повідомлено про підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, 19 вересня 2022 року голова "Общественной палаты ЛНР" ініціював перед головою псевдореспубліки питання проведення на тимчасово окупованій території Луганської області незаконного референдуму.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Голова, заступник голови та псевдодепутати «Народного совета ЛНР» 20 вересня 2022 року проголосували за прийняття закону «Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ». На основі цього «документа» 23 – 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованій території Луганської області та на «закордонних дільницях» на території РФ організовано та проведено псевдореферендум", – йдеться у повідомленні.

Підозрювані публічно закликали громадян України до активної участі у незаконному заході та наголошували на необхідності приєднання псевдореспубліки до РФ.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру у колабораціонізмі вісьмом псевдоправоохоронцям із Луганщини. Серед підозрюваних є депутат селищної ради та люди без досвіду роботи в правоохоронних органах.

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