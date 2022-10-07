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​Унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю загинуло 12 людей

Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних установ, серед них – двоє дітей.

​Унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю загинуло 12 людей

Минулої доби окупанти дев’ять разів ударили по Запоріжжю. Вогневої атаки зазнала житлова, цивільна та критична інфраструктура міста.

Про це повідомляє сайт Головного управління Національної поліції Запорізької області.

Зазначається, що учора поліцейські зареєстрували близько трьох десятків повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах Запорізького краю.

Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту й інші інфраструктурні об’єкти.

"На цей час встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 7 ранку 7 жовтня було відомо про 11 загиблих від російських ударів по Запоріжжю. 

 

 

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