СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива

Раніше їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

Учасники знешкодженого угруповання входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", що підконтрольне колишньому народному депутату Киві, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"До втечі нардепа в РФ учасники формування виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні", – йдеться у повідомленні.

Також їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з ОПЗЖ.

За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ.

За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових прибутків.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України планується повідомлення про підозру організатору й учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ще у травні обвинувальний акт щодо екснардепа Киви було передано до суду. Він, зокрема, обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни і посяганні на територіальну цілісність.