Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Тепер вона недійсна

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Російські окупанти викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів. Таким чином вони продовжують спроби захоплення ЗАЕС.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому" в телеграмі.

"У зв’язку з цим президент ДП «НАЕК «Енергоатом», в.о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП «Запорізька АЕС» та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалася до 5 жовтня", – зазначили в повідомленні.

Котін почав виконувати обовʼязки очільника станції після того, як росіяни вкрали та утримували генерального директора ЗАЕС. Його вдалося визволити, але працювати він більше не буде.

Путін тим часом підписав нелегальний указ про "передачу" української ЗАЕС "Росатому". На тлі нового напруження до України вирушив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.