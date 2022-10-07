Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
ГоловнаСуспільствоВійна

Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду до кінця року, – Алієв

За словами президента Азербайджану, проти їхніх пропозицій щодо угоди не заперечують ні Вірменія, ні ЄС. 

Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду до кінця року, – Алієв
Фото: ukrinform.ua

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року. Він зазначив, що перша зустріч міністрів закордонних справ країн не мала успіху, але все рівно це позитивний крок, пише "Радио Озади".

"Якщо у вірменської сторони буде воля, то мирна угода може бути підписана до кінця року. Час іде. Хоч перша зустріч голів МЗС не принесла успіху, вважаю, що це позитивний крок", – заявив він.

Для того аби підписати мирну угоду в 2022 році, за словами Алієва, найближчим часом треба почати працювати над її текстом. 

Азербайджан для договору пропонує пʼять базових принципів, "на яких засновуються країни, які хочуть нормалізувати відносини". Він каже, що Вірменія і ЄС проти цих принципів не виступали. 

У Празі з лідерами Азербайджану та Вірменії заради врегулювання конфлікту зустрічались президент Франції Еммануель Макрон і президент Євроради Шарлем Мішелем. 

Під час загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах у вересні загинули понад 200 осіб: 135 вірменських і 77 азербайджанських. Це найбільша ескалація за два роки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також