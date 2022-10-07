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Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, попередньо іранськими

Є постраждалий.

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, попередньо іранськими
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Ворог атакував Запоріжжя, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА "Shahed-136", а тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. 

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. 

Інформація уточнюється.

“Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам”, – додав Старух.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня росіяни випустили 7 ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії загинуло три людини, вдалося врятувати 21 людину.

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