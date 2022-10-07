Ердоган заявив, що найгірший мир в Україні кращий за війну

"Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній".

Найгірший мир в Україні кращий за війну, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Hurriyet.

“Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей та руйнуванням”, – заявив Ердоган.

За його словами, його країна при кожній нагоді доводить до відома своїх співрозмовників, що у справедливому світі не буде програвших.

“Дедалі більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. У ході наших сьогоднішніх контактів (під час засідання Європейської політичної спільноти, – ред.) багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини”, – додав президент Ердоган.

Він додав, що “неприйнятні події на місцях ускладнюють їхню роботу”, проте Туреччина і далі буде продовжувати свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший мир кращий за війну. Прикладом для цього він згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими, як важливий дипломатичний успіх.

Нагадаємо, раніше Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна дати перемовинам ще один шанс.

Водночас президент України Володимир Зеленський указом констатував неможливість проведення переговорів з президентом Путіним.