Командири з Азовсталі, які за умовами обміну перебувають у Туреччині, нарешті зустрілися зі своїми рідними.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Як відомо, командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азову" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Організував зустріч керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за сприяння турецької сторони.

Єрмак від імені Президента України Володимира Зеленського та від себе особисто висловив подяку і щиру повагу українським військовим за їхню мужність, звитягу та стійкість.

"Ми мусимо звільнити всіх, хто залишається в російському полоні та за ґратами, усіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що є в України. І ми наполегливо боремося за повернення кожного нашого воїна й кожного цивільного", – зазначив керівник ОПУ.

Зустрілася зі звільненими українськими командирами і перша леді Олена Зеленська.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, нещодавно Єрмак повідомляв, що звільнені з полону командири з Азовсталі, котрі наразі перебувають у Туреччині, невдовзі зможуть побачитись зі своїми родинами.