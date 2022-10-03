Перехоплення СБУ: на псевдореферендумі в Донеччині росіяни порахували навіть "голоси" тих, хто виїхав

"Местные тут говорили, что половины людей здесь нету – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны"

Російські окупанти під час проведення в Донецькій області псевдореферендуму порахували навіть "голоси" тих жителів, які виїхали.

Про це йдеться в перехопленій розмові рашистів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

Загарбник, який потрапив в оточення Збройних Сил України на східному фронті, розповів дружині про бесіди з жителями Донеччини.

"Местные тут говорили, что половины людей здесь нету – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны", - сказав окупант.

Його дружина зауважила, що в Херсонській області місцевим пропонували придбати навіть авто, лиш би ті проголосували.

"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали "за Россию", - йдеться в перехопленій розмові.

"Але навіть знаючи про фейковість цих "референдумів", які провела рф на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони "асвабадітєлі", - зауважили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, за участь у псевдореферендумі росіяни пропонували жителям одного зі селищ Херсонщини по 6000 тисяч гривень.

Після проведення фейкового народного волевиявлення на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти запустили хвилю фейків у Маріуполі. Вони поширюють інформацію про те, що маріупольці будуть вважатися колаборантами в Україні і не зможуть виїхати в європейські країни.