На Херсонщині росіяни пропонували жителям по 6000 гривень за участь у псевдореферендумі, - "Жовта стрічка"

У селищі Велика Олександрівка явка "виборців" була майже нульова.

За участь у псевдореферендумі росіяни пропонували жителям одного зі селищ Херсонщини по 6000 тисяч гривень.

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі руху опору "Жовта стрічка".

"З референдумом було все так погано, що рашисти не змогли підкупити наших громадян. Нам стало відомо, що в смт Велика Олександрівка (Херсонська область) через майже нульову явку на псевдореферендум, рашисти намагались підкупити наших громадян щоб змусити їх проголосувати на "референдумі" проте не отримали бажаного результату. Сума підкупу - 6000 грн", - розповіли активісти.

У "Жовтій стрічці" наголосили, що пишаються всіма українцями на тимчасово окупованих територіях, які бойкотували фейковий референдум.

Нагадаємо, раніше в русі опору розповідали, що в області через порожні дільниці псевдореферендуму окупанти примушували людей "голосувати" по два рази та за всіх членів родини, якщо їх немає вдома.

Після завершення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей ворожі сили продовжили фарс щодо незаконного приєднання української землі до Росії шляхом звернень до президента РФ. А 30 вересня Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України.