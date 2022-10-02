Рішення про вступ України до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці Альянсу, – Остін

“США роблять усе можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібне для успіху”.

Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", – заявив Остін.

Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", – підсумував міністр.

Нагадаємо, президенти дев’яти країн східної і центральної Європи, що є членами Альянсу, підтримали членство України в НАТО і закликали збільшити військову допомогу нашій державі.