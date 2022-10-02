Бійці підкреслили, що мобілізовані росіяни не змінять ситуацію на фронті.

Українські прикордонники закликали громадян РФ уникати мобілізації, щоб не потрапити на війну.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram.

"Громадяни Росії, ваша "спеціальна військова операція" на три дні затягнулася. І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі", - зазначили прикордонники.

Українські бійці підкреслили, що мобілізовані росіяни не змінять ситуацію на фронті, а ЗСУ будуть тримати оборону.

Прикордонники закликали росіян уникати мобілізації, а якщо не вийде - то здаватися в полон за першої нагоди, щоб не загинути на фронті.

"Пам'ятаєте, як у день перемоги ви виходили з гаслом "Можемо повторити". Що ж, тепер у вас є така можливість, але у нас для вас погана новина - з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті, але є і хороша - ваша дружина, мати чи батько отримають білу "Ладу". Є й інший варіант - уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон, вибір за вами", - додали захисники.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 60 110 військових.