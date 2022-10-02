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Окупанти обстріляли ракетами С-300 Миколаїв. Є влучання у багатоповерхівки і територію лікарні

Семеро людей дістали поранень.

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Миколаїв. Є влучання у багатоповерхівки і територію лікарні
Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Пошкоджені багатоповерхівки, в одному з будинків внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомив у Telegram голова голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зранку 2 жовтня, близько 03:45, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранення отримали семеро осіб", – йдеться у повідомленні.

Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

Також в Миколаївському районі протягом доби 1 жовтня ворог завдав ударів із 120-мм міномета та реактивної системи залпового вогню “град”. Обстрілював портову акваторію та інфраструктуру м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, в ніч на 2 жовтня внаслідок ворожого обстрілу села Шевченко Шевченківської громади дві людини загинули, частково зруйновано житловий будинок. Також лунали вибухи у селі Калинівка Воскресенської громади. Детальна інформація уточнюється.

Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

"Баштанський район: протягом доби були обстріли околиці станції Березнегувате, внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждалих немає. Сьогодні, 2 жовтня, о 04:00 обстрілів зазнали околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", – зазначив голова ОВА.

Фото: Миколаївська ОДА у Facebook

Також Кім повідомив про руйнування у селі Широке внаслідок обстрілів: там зруйновано два житлові будинки, чотири будинки пошкоджено, також є влучання були в адмінбудівлю.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві частково відновили вуличне освітлення. Освітлення працюватиме до 22:00.

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