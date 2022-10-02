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Минулої доби росіяни вбили ще трьох людей на Донеччині

Дев’ятеро цивільних отримали поранення.

Минулої доби росіяни вбили ще трьох людей на Донеччині
Наслідки обстрілів Донеччини, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Учора російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще дев'ятьом цивільним завдали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 1 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох – в Авдіївці та одного – у Парасковіївці. Ще дев’ятеро людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське у Донецькій області. 

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