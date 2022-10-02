Через обстріли окупантів повністю виведені з ладу дві підстанції “Укренерго”

Протягом двох діб через ракетні удари окупантів повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компанії “Укренерго” на півдні України.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

“Унаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає”, – йдеться у повідомленні.

Щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.

“Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону”, – додали в “Укренерго”.

Фото: Укренерго

Нагадаємо, “Укренерго” отримало 14 генераторів та 50 сучасних освітлювальних приладів від німецького системного оператора “50 Hertz”.