До України вона приїхала вперше з початку війни.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 30 вересня вперше з початку війни відвідала Україну. Вона зустрілася в Одесі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про візит німецької урядовиці раніше не повідомляли.

“Міністр оборони Ламбрехт зустрілася сьогодні зі своїм колегою Олексієм Резніковим в Україні. Ми підтримуємо наших друзів, поки це необхідно”, – зазначили у Твіттері німецького відомства.

Резніков зі свого боку розповів, що міністерка принесла хороші новини та більше інструментів для посилення української армії. Урядовці обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію.

“Міністерка була рада поспілкуватися з нашими бійцями та побачити систему “Гепард” на бойовому чергуванні”, – сказав він.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Як пише rnd.de, під час візиту Ламбрехт пролунала повітряна тривога і вона сховалася у бункері. Тривога тривала близько 45 хвилин. Резніков заявив, що росіяни випустили ракету “Калібр”, найімовірніше, з корабля. Там ж у бункері він закликав Ламбрехт надати Україні протикорабельні ракети.

За словами німкені, ситуація показала наскільки важливо швидко поставити перший обіцяний блок наземної системи протиповітряної оборони “Iris-T SLM”. Ламбрехт пообіцяла “постачання за кілька днів”.

“Україна зараз переживає неймовірну кількість авіаударів, і тому так важливо, щоб ми надавали ще більше підтримки з точки зору протиповітряної оборони. У цьому вона може на нас розраховувати”, – сказала очільниця міністерства оборони ФРН.

Нагадаємо, систем протиповітряної оборони IRIS-T, які виробляються спеціально для України, немає на озброєнні німецької армії. Україні мають передати чотири системи.

Німеччина вже передала нашій країні шість стандартних кулеметів Бундесверу для броньованих евакуаційних машин MG3. Також передані 30 тис. патронів калібру 40 мм. До відправлення готуються ще 24 кулемети і 30 тис. патронів.