"Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі".

81-ша окрема аеромобільна десантна бригада повідомила про звільнення і взяття Лиману у Донецькій області.

“Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області”, – заявили військові.

"Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі", сказали вони.

Наші захисники скинули з даху адміністратвиної будівлі російські прапори, натомість встановивши український стяг.

Перед цим у Міністерстві оборони повідомили про те, що ЗСУ звільнили 5 населених пунтків біля Лимана, а російське угруповання – оточене.

Нагадаємо, президент України Володимири Зеленський заявив, що український прапор уже в Лимані, але ще тривають бойові дії. Таку ж інформацію раніше надав спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). Наразі там точаться бої.

Також стало відомо, що українські сили оборони розгорнули державний прапор біля вʼїзду в місто Лиман.

Лиман – місто Донецької області, довкола якого останніми днями зосередились запеклі бої. Речник Східного угруповання військ раніше повідомив, що російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.