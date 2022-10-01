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В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек

Окупанти заявили, що "трапилась позаштатна ситуація".

В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Фото: telegram.org/k/#@chp_crimea

В окупованому росіянами Криму горить аеропорт Бельбек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, що публікують фото та відео з місця події

"Горить щось у районі Бельбека", - йдеться у повідомленні.

Призначений окупантами "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на аеродромі Бельбек "трапилась позаштатна ситуація".

"За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки", - прокоментував він.

Нагадаємо,18 серпня на території військового аеродрому Бельбек сталася пожежа, яка супроводжувалася гучними вибухами.

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