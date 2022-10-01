Окупанти викрали у Каховці подружжя через відмову голосувати на "референдумі"

Озброєні військові РФ викрали з оселі подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських за відмову брати участь у псевдореферендумі.
Про це повідомляє Каховська міська громада.
"25 вересня, зі свого будинку озброєними військовими РФ в присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, було забрано подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських", - йдеться у повідомленні.
На даний час місцеперебування подружжя невідоме.
Нагадаємо, що радник голови Херсонської обласної військової адміністрацїі Сергій Хлань повідомив про нові викрадення людей у Херсоні і Генічеську.