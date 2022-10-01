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Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 20 людей (оновлено)

Окупанти завдали удару по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів.

Росіяни обстріляли евакуаційну колону біля Куп’янська, загинули 20 людей (оновлено)

У Куп’янському районі на Харківщині виявили обстріляну колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб.

"Окупанти завдали удару по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - написав він у Telegram.

На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються.

Оновлено. Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які  розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Злочин розслідують за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей.  Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства", - заявив Малюк.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи.

Декільком людям вдалося врятуватися. Зараз вони дають свідчення слідчим.

Встановлюються особи убитих громадян. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині, серед останніх – Купʼянськ-Вузловий (одна з найбільших залізничних розв’язок Харківської області).

Через постійні обстріли з боку РФ з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини почали часткову евакуацію жителів.

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