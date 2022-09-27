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ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині, – ОП

Тепер у Харківській області залишилося менше 6% окупованої території.

ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині, – ОП
Звільнене село на Харківщині, ілюстративне фото
Фото: 247-й окремий батальйон у Facebook

Збройні сили України деокупували 454 населених пункти Харківської області.

Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, на Харківщині деокуповано 454 населених пункти.

"У Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 т гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента додали, що запущено приміські поїзди сполученням Харків – Балаклія – Харків, Харків – Дергачі – Харків та Харків – Чугуїв – Харків.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили Купʼянськ-Вузловий – одну з найбільших залізничних розв’язок Харківської області. Для росіян це була стратегічна важлива точка – через це смт, розташоване поблизу Луганської області, вони постачали озброєння. 

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