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Повідомлено про підозру депутатці, яка стала керівником окупаційної ВЦА населеного пункту на Харківщині, – Офіс генпрокурора

Вона була обраною депутаткою від забороненої в Україні політичної партії та розпочала працювати на представників РФ.

Повідомлено про підозру депутатці, яка стала керівником окупаційної ВЦА населеного пункту на Харківщині, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Місцевій депутатці, яка під час окупації населеного пункту на Харківщині обійняла посаду в окупаційній владі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутаткою у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, розпочала працювати на представників РФ. 

Фото: Офіс генпрокурора

"У липні під час окупації населеного пункту жінка обійняла псевдопосаду «виконуючої обов’язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Раніше Херсонський депутат-колаборант отримав підозру. Він став так званим заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон.

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