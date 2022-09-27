Повідомлено про підозру депутатці, яка стала керівником окупаційної ВЦА населеного пункту на Харківщині, – Офіс генпрокурора

Вона була обраною депутаткою від забороненої в Україні політичної партії та розпочала працювати на представників РФ.

Місцевій депутатці, яка під час окупації населеного пункту на Харківщині обійняла посаду в окупаційній владі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутаткою у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, розпочала працювати на представників РФ.

Фото: Офіс генпрокурора

"У липні під час окупації населеного пункту жінка обійняла псевдопосаду «виконуючої обов’язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Раніше Херсонський депутат-колаборант отримав підозру. Він став так званим заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон.