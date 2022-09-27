Армія РФ завдала ударів по дев’ятьох населених пунктах Донеччини, – МВС

Є вбиті та поранені.

Правоохоронці Донеччини зафіксували наслідки 25 збройних атак окупаційної армії РФ за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Було вбито та поранено мирних жителів, зруйновано 29 будівель. У Красногорівці постраждала дитина 2009 року народження.

"Армія РФ завдавала ударів по населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, смт Північне, селах Хромове, Нетайлове", – йдеться у повідомленні.

Російські війська застосували проти цивільного населення авіацію, ракети С-300, РСЗВ "Град", артилерію.

Фото: МВС

Загалом знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 21 житловий будинок, з них дев’ять – багатоквартирні, лікарня та аптека в Торецьку, палац культури у Краматорську, господарчі споруди.

Нагадаємо, за минулу добу армія Росії вбила щонайменше трьох мешканців Донецької області, 13 поранені. Встановити кількість жертв у Маріуполі і Волновасі неможливо.