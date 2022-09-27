Головне за ніч. Вівторок, 27 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, знищені безпілотники-камікадзе "Шахід-136" над Одещиною, ворожі обстріли Миколаєва, Запоріжжя і Дніпропетровщини.

У п’ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент РФ Путін може оголосити про анексію окупованих українських територій, йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", – зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

"Російське керівництво, напевно, сподівається, що будь-яке оголошення про анексію розглядатиметься як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідує патріотичну підтримку конфлікту", – йдеться в огляді.

Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірвано інформацією про нещодавні невдачі Росії на полі бою і занепокоєнням щодо мобілізації, оголошеної минулого тижня.

Україна не визнає незаконного "приєднання" своєї території до Росії і буде її деокуповувати. Заяви про невизнання зробили і союзники, зокрема США.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та семи позицій зенітних ракетних комплексів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 27 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни вже склали близько 57 750 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів.

Про влучання у різних районах міста розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

Пошкоджено низку цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки та магазини, а також мережі водопроводу.

Вночі 27 вересня російська армія знову атакувала Запоріжжя.

Вранці стало відомо, що удару завдано 10 ракетами С-300. Пошкоджена лінія електропередач.

Уночі 27 вересня російська армія також обстріляла цивільні обʼєкти Дніпропетровської області. Вогонь вівся артилерією і реактивними снарядами. Прилетіло майже 90 снарядів.

Ударів завдано по Нікопольському району: Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Сьогодні, 27 вересня, протиповітряна оборона Військово-морських сил знищила три безпілотники-камікадзе "Шахід-136".

Ці БПЛА мали атакувати Одеську область, повідомили в командуванні Повітряних сил.

А також додали, що військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Естонські прикордонники затримали 38-річного росіянина, який, втікаючи від мобілізації, вночі перетнув річку Нарву на дошці для веслування. Чоловікові виписали штраф і повернули в Росію.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації. За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Прем’єр-міністерка Естонії наголосила, що росіяни мають "встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди".

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