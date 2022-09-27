Естонія повернула в РФ росіянина, який тікав від мобілізації

Естонська прикордонна охорона піймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Чоловікові виписали штраф та повернули на батьківщину.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що 38-річний росіянин вночі перетнув річку на дошці для веслування.

Отримавши сигнал про це, прикордонники відправили додаткові патрулі, оточили територію та о пів на п’яту затримали порушника кордону на автобусній зупинці у прибережному селищі Нарва-Йиесуу.

Росіянину виписали штраф і вдень відправили назад до РФ.

"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", – прокоментував інцидент голова регіональної служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.

За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку. Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають "встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди".