У Туреччині вчинили теракт біля відділку поліції: загинув офіцер, ще одного поранено

У східній турецькому місті Мерсін відбувся вибух біля відділку поліції. Один офіцер загинув, ще один був поранений, пише Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Сулеймана Сулу.

За його словами, відповідальність за вибух несе Робітнича партія Курдистану. Детонацію спричинили дві жінки – обидві загинули під час теракту. Є також дані про поранену цивільну – в неї влучила куля терористок.

Нападниці спочатку вистрілили в чергового поліцейського, потім підірвали прикріплені до тіл бомби.

Робітнича партія Курдистану – підпільна марксистсько-леніністська група, утворена 1978 року. Вважається Туреччиною, США і ЄС терористичною організацією. З 1984 року веде насильницьку кампанію про турецької держави.